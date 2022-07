Chiara Nasti e i chili presi in gravidanza: la risposta piccata di lady Zaccagni

Chiara Nasti , in dolce attesa di un bambino dal calciatore Mattia Zaccagni , è tornata a parlare sui social della sua gravidana. Neanche un mese fa aveva dichiarato di aver preso appena 100 grammi da quando era inziata la gestazione e a chi l'aveva attaccata aveva risposto parlando di "mamme che svaccano". Nelle scorse ore l'influencer ha pubblicato sui suoi profili social degli scatti che la ritraggono con un bikini arancione esplosivo, a commento dei quali ha scritto: " Kg in più che amo ". Parole che hanno suscitato la critica di una follower che le ha scritto: "Considerando che sei ancora al quinto mese, di conseguenza il bambino è poco più di 700 grammi, hai preso abbastanza peso. Cosa è successo? Mancano ancora 20 settimane".

La replica di Chiara Nasti

"La cosa vergognosa è che siete tutte mamme con commenti senza un senso, dove dovreste essere abbastanza appagate avendo i vostri gioiellini, ma l'unica cosa che trasmettete e che arriva a me è la vostra infelicità. Complimenti, vi fate il fegato amaro da sole", ha scritto contrariata e caustica la Nasti. Ed ancora: "Una vergogna leggere ancora queste cose, da mamme/donne e persone adulte. Per favore smettetela, vi fa male davvero, nessuno vi toglie niente. Rendetevi conto che è odio a caso, più che per me, per voi stesse. Non è bello vedere donne che partoriscono questi pensieri", quindi concludendo: "Provate a essere delle brave e belle persone, senza odio represso dentro".