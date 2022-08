Georgina Rodriguez incanta Manchester con un outfit da oltre 2 milioni di euro

Un outfit milionario

La spagnola ha fatto una passeggiata per le vie di Manchester con un abito blu, che ne esaltava le sensuali linee del corpo, ma che ha fatto rimanere senza fiato quando si è appreso il suo prezzo di tutto quello che aveva indosso. Nella foto condivise da Georgina sul suo account Instagram, la si vede all'ingresso della sua villa a Manchester con un abito blu di Stella McCartney dal valore di 1.900 euro. A completare dei sandali di LeSilla per 765 euro ed una borsa Birkin 35 bag mykonos di Hermes di coccodrillo opaco per 94.000 euro.