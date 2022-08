Zaccagni si sposa, la proposta di Eguelfi non piace a Chiara Nasti

Non è più una novità: Mattia Zaccagni e Chiara Nasti si sposano! Poco prima dell'inizio del campionato di Serie A il calciatore biancoceleste ha fatto la fatidica proposta alla sua compagna (in dolce attesa). Il video del romantico momento è stato prontamente postato sui social network dalla Nasti, che lavora come influencer da quando era adolescente. Tra i tanti commenti di congratulazioni non è passato inosservato quello di Fabio Eguelfi, che ha giocato con Zaccagni nell'Hellas Verona.