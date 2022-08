Lazio, Zaccagni si sposa: ecco la proposta a Chiara Nasti

ROMA - Pausa dagli allenamenti in casa Lazio prima di iniziare la settimana che porta al debutto in campionato. E Mattia Zaccagni ne ha approfittato per fare la sua proposta di matrimonio alla fidanzata Chiara Nasti. Location da sogno, in riva al mare, cena a lume di candela che fa da sfondo al giocatore biancoceleste in ginocchio con l’anello in mano. “Lo voglio SISISISI. Non vedo l’ora di essere tua moglie”, la didascalia che accompagna il post social dell’influencer. La coppia aspetta un figlio, ad inizio estate avevano rivelato il sesso del nascituro con un gender reveal party organizzato allo Stadio Olimpico, casa di Zac da ormai un anno. Segreta ancora la data delle nozze, ma la macchina dei preparativi si è già messa in moto. Saranno mesi speciali per l'esterno della Lazio: vuole disputare una grande stagione in biancoceleste, poi diventerà padre e marito. Sguardo rivolto al futuro.