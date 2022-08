Icardi e Wanda Nara denunciano l'ex colf: "Schiavitù? Parole infondate"

Mauro Icardi e Wanda Nara continuano a fare notizia: alle voci di divorzio e i contrasti con il Paris Saint-Germain la coppia ora deve affrontare la battaglia legale contro Carmen, la loro ex colf, che recentemente ha diffuso un vocale in cui la manager fa riferimento ad una separazione certa dall'attaccante. Nelle scorse ore l'ex opinionista del Grande Fratello Vip ha condiviso in una Instagram story un comunicato in italiano in cui si legge che unitamente al marito hanno dato mandato ad un legale per denunciare la loro ex domestica.