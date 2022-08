Icardi e Wanda denunciati dall'ex domestica: "Trattata come una schiava"

Nuovi problemi per Mauro Icardi e Wanda Nara. Tra le voci di divorzio e i contrasti con il Paris Saint-Germain la coppia deve fare ora i conti con la battaglia legale contro Carmen, la loro ex domestica. La donna che di recente ha diffuso un vocale in cui la Nara fa riferimento ad una separazione certa dall'attaccante. Proprio Wanda ha annunciato via Instagram di aver denunciato la sua ex collaboratrice per tutte le falsità riportate sul conto della sua famiglia in vari programmi argentini. Carmen, che fino a poco tempo fa viveva in Italia nella casa di campagna di Maurito, non è però rimasta a guardare e ha deciso di fare valere le proprie ragioni in Tribunale. Il suo avvocato ha pubblicamente attaccato Icardi e Wanda, che avrebbero insultato e maltrattato la sua assistita, "riducendola praticamente in schiavitù".