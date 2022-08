Wanda Nara fa impazzire Icardi: il giocatore non resiste a quel dettaglio

Wanda Nara non smette di stupire. L'imprenditrice e agente sa sempre come sorprendere i suoi follower ma soprattutto il suo uomo. Mauro Icardi è letteralmente impazzito per l'ultimo look sfoggiato dalla moglie: una tutina aderente nera di Balenciaga, con tacchi alti e capelli raccolti in una treccia. "Amo tutto questo", ha scritto l'ex giocatore dell'Inter, condividendo alcuni scatti della sexy Wanda sul suo account Instagram. Nonostante le voci di divorzio la passione e l'intesa tra i due è sempre alle stelle.