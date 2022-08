Ronaldo, Katryn Mayorga fa ricorso all'archiviazione del caso di stupro

Nuovi guai per Cristiano Ronaldo. La modella Katryn Mayorga vuole proseguire con la sua pretesa milionaria (ben 54 milioni di sterline) di risarcimento contro il giocatore del Manchester United. La donna ha sostenuto di essere stata abusata dal calciatore in una stanza d'albergo a Las Vegas nel 2009 e di aver accettato 275mila sterline in un accordo segreto all'epoca. I legali della donna hanno però riaperto il caso, affermando che la loro assistita fu costretta a sottoscrivere quell'accordo. Il caso è stato però archiviato a giugno scorso.