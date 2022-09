Conte: "Ho portato un mazzo di fiori per la regina come una persona normale"

Ogni squadra in Inghilterra sta dedicando il proprio tributo alla dipartita della regina Elisabetta II. Sarà il campionato più ricco, moderno e avveniristico al mondo ma, quando si tratta di rispettare le tradizioni, non ci sono grande di calendario che tengano. Il calcio d'oltremanica si è fermato per 15 giorni e lo ha fatto senza alcun rimpianto.

Conte e i fiori a Buckingham Palace insieme al fratello Daniele Anche Antonio Conte, allenatore del Tottenham, si è dedicato a questo momento storico. Lo ha fatto per conto suo, in maniera - si può dire - "non ufficiale", andando a depositare un mazzo di fiori ai cancelli di Buckingham Palace insieme al fratello Daniele a 24 ore dalla conferma della morte della sovrana, esattamente come hanno fatto tantissimi cittadini britannici in questi giorni di lutto.