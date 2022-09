Inter, svolta in tre punti e con un turno d’anticipo

Turn over e carattere

A posteriori è facile dire che il confronto tra lo spogliatoio e la dirigenza che c'è stato giovedì, dopo lo scivolone con il Bayern, ha dato i suoi frutti, che ha stimolato i singoli a tirare fuori carattere e voglia. E' però innegabile che una mano sia arrivata dagli elementi che erano stati tenuti fuori in Champions, in particolare da Barella, De Vrij, Dimarco e Darmian. Il turno over, insomma, ha pagato. Inzaghi sa che c'è ancora parecchio da sistemare e che il gioco non è brillante come lo scorso anno. Ai suoi comunque concede delle attenuanti: 1) a livello psicologico la partita era particolarmente delicata ed era vietato perdere o pareggiare; 2) a livello tecnico-tattico il Toro era la formazione più ostica da affrontare perché ingaggia continui duelli a tutto campo e mostra un calcio efficace, in pieno stile Juric; 3) a livello fisico il match arrivava dopo quello dispendioso contro il Bayern e più in generale dopo un mese nel quale sono già 8 gli incontri ufficiali disputati; dunque con poco tempo per allenarsi, recuperare e sistemare ciò che non va. Ecco perché stavolta l'allenatore si è concentrato più sul risultato (e sul carattere mostrato) che sulla prestazione. Ben sapendo che prima della sosta sul percorso ci saranno altre due trappole, quella di domani a Plzen e soprattutto quella di domenica a Udine. I bianconeri affronteranno l'Inter guardandola dall'alto in basso, come successo sabato al Torino. Il finale sarà lo stesso?

