David Beckham in fila per omaggiare la regina Elisabetta

David Beckham ha voluto rendere il suo personale omaggio alla regina Elisabetta. La leggenda del calcio inglese è stata avvistata nelle scorse ore in coda a Londra per accedere a Westminster Hall, dove si trova il feretro della sovrana in attesa dei funerali previsti per lunedì 19 settembre. Pare che il calciatore si sia unito al chilometrico serpentone umano alle due del mattino, indossando una coppola sul capo ed un completo scuro molto elegante. Il calciatore ha poi consumato anche delle ciambelle in attesa di poter entrare a Westminster Hall. Le persone che gli erano vicino lo hanno ben presto riconosciuto, quindi hanno incominciato a scattare foto e video per immortalare il momento. Le immagini sono state condivise dagli utenti sui social.