Ibrahimovic, il modo in cui ha conosciuto la compagna è pazzesco

Zlatan Ibrahimovic può contare su una stabilità sentimentale che dura da tempo. Tutto merito della compagna, la modella e imprenditrice svedese Helena Seger, dalla quale ha avuto due figli: Maximilian, 16 anni, e Vincent, 14. In un'intervista a Elle la donna ha raccontato come ha conosciuto il calciatore del Milan. L'incontro, avvenuto nel 2001 quando lui aveva 20 anni e lei 31, è stato piuttosto bizzarro: "Aveva parcheggiato male la sua auto a Malmo (cittadina della Svezia, ndr) e io non riuscivo ad uscire con la mia Mercedes. Mi sono scagliata contro di lui in maniera piuttosto rude e lui ha visto in me qualcosa". Helena ha ammesso di avere lo stesso temperamento del campione anche se la vita a due non è sempre facile.

La confessione della compagna di Ibrahimovic "Non è facile vivere con lui ma lo ammetto non è facile vivere neppure con me. Tra noi c'è confronto, dialogo, so tenergli testa. Anche io ho una storia importante alle spalle e ho costruito la mia carriera con tanto sacrificio", ha fatto sapere Helena Singer. Sulle mancate nozze con Ibra la 52enne ha chiarito: "Sposarmi potrebbe turbare il mio senso di indipendenza. Non voglio essere etichettata semplicemente come la moglie di un calciatore o la vincitrice di un concorso di bellezza. Le persone non sanno quanto ho studiato, lavorato e lottato".