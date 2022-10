L'ex colf di Wanda Nara accusa la fidanzata di Maxi Lopez: ecco perché

Non finiscono mai i guai per la famiglia di Wanda Nara, mesi fa accusata dalla ex colf di "irregolarità lavorative". Stavolta a finire nell'occhio del ciclone è la nuova compagna di Maxi Lopez, Daniela Christiansson, che al momento aspetta dall'ex attaccante il suo primo figlio. Ed è ancora Carmen Cisnero a puntare il dito: "Sono l'ex collaboratrice domestica di Maxi Lopez - ha detto a Los Ángeles de la Mañana - La sua ragazza, Daniela, è una persona molto cattiva, una persona violenta, mi ha fatto alzare alle 3 del mattino, non ci ha dato da mangiare e ho dovuto comprarlo per me stessa e sono impazzito”.