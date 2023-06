Ronaldo incontra uno youtuber: la reazione è da brividi

Ronaldo, Speed e il Sium insieme

Ronaldo scende dalla sua Bentley e vede Speed in ginocchio: lo tira su e lo abbraccia. Lo youtuber, in completo shock, chiede ai presenti di fargli una foto. Ronaldo gli confessa che suo figlio lo aveva scoperto su Youtube e l'influencer gli fa vedere il tatuaggio che gli ha dedicato. Prima dell'ultima foto insieme fanno anche il celebre Sium.

Speed-Ronaldo superano il Treble del Manchester City

L'incontro potrebbe apparire come un qualcosa di normale tra fan e superstar, ma in realtà per il mondo dei social è stato qualcosa di epocale. Su TikTok usciva sempre almeno una clip di Speed che giurava eterno amore a Ronaldo, lo stesso su Youtube e nelle sue live di Twitch. Era persino andato a Manchester quando Ronaldo giocava per lo United e in Qatar per il Mondiale. Per capire la portato dell'evento, il tweet con la foto di Ronaldo insieme a Speed nel giro di poche ore ha superato per numero di like il tweet del Manchester City dove festeggiava il Treble vinto da poco.