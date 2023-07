Piqué furioso alla festa: gli urlano una frase su Shakira e reagisce male

MADRID - Spiacevole imprevisto per Gerard Piqué durante la festa per la fine della seconda edizione della Kings League, torneo di cui l'ex Barcellona è ideatore. Lo spagnolo avrebbe voluto festeggiare il grandioso successo dell'ultima edizione con un party in una discoteca di Madrid. Purtroppo, però, le persone presenti alla festa hanno rovinato la serata per Piqué, che ha reagito con molto nervosismo.