Caos Dani Alves: la sua statua è stata vandalizzata

Dani Alves è sempre più nel caos. Il brasiliano è ancora nel carcere di Barcellona per il processo ancora in corso sulla presunta aggressione sessuale. In autunno il Tribunale prenderà una decisione definitiva sul suo caso. Intanto, dopo che anche l'ex moglie Joana Sanz lo ha lasciato ( anche se c'è stato un possibile ritorno di fiamma ), anche i suoi sostenitori si stanno allontando.

Vandalizzata la statua di Dani Alves in Brasile

Ne è un esempio la sua statua a Bahia, in Brasile, che è stata vandalizzata. Gli è stato messo un sacchetto dell'immondizia in testa arrotolando l'installazione con lo scotch. Il fratello dell'ex Barcellona sui social è intervenuto a sua difesa: “Sono qui solo per ricordarvi che mio fratello è in attesa di processo. La domanda è: e se dimostrasse la sua innocenza? Se verrà assolto? Che faremo?".