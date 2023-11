La Bobo Tv cambia nome: svelati i nuovi ospiti di Vieri. Dove si vedrá

Bobo Tv, è rivoluzione

Infatti la trasmissione sbarca su Radio Tv Serie A con RDS per due volte al mese e cambia il nome solo per la nuova piattaforma: si chiamerà Bobo Vieri Talk Show. Il primo appuntamento è in programma per lunedì sera alle 21 con ospiti di primissimo livello: da Adriano a Nicola Amoruso, fino ad Alessandro Diamanti, Mark Iuliano e Francesco Totti.

Le parole di Vieri

Queste le parole di Bobo Vieri: "Sono molto contento di iniziare questa partnership con Radio TV Serie A con RDS, proseguendo una collaborazione iniziata ormai tre anni fa come Ambassador della Lega Serie A. Questa unione dà la possibilità alla BOBO TV con il format Christian Vieri Talk Show di aumentare la propria visibilità attraverso la multicanalità offerta dal DAB, dall'IP e dal digitale terreste".