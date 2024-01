Lavezzi, il racconto shock: "Sentiva delle voci, ha iniziato a farsi male"

Non è un momento facile per Lavezzi. L'ex attaccante del Napoli, secondo quanto riportato dai media argentini, sarebbe ricoverato in un centro di salute mentale. Nelle ultime settimane si sono susseguite numerose notizie su Lavezzi, a partire da un presunto accoltellamento che sarebbe avvenuto nel corso di una festa, poi smentito dall'equipe medica che ha precisato che si è registrata solo la frattura della clavicola. La situazione dell'argentino è stata arrichita di nuovi elementi, a partire dai fatti accaduti lo scorso 20 dicembre.