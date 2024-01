Keita Baldé, Simona Guatieri conferma la separazione: "Cosa farò ora"

Keita Baldé e Simona Guatieri si sono lasciati: la modella e soubrette italiana ha confermato la rottura sui social network. L'addio sarebbe arrivato dopo i continui tradimenti del calciatore. "Dove e come mi vedo nel futuro? Sicuramente a Milano e sicuramente con i miei figli che vivono per me ed io per loro!", ha detto la Guatieri su Instagram. Negli ultimi anni aveva abbandonato la sua carriera per seguire l'ex marito in giro per il mondo. "Poi quest'anno sarà un anno dove metterò tutti i tasselli al loro posto! Se il mio cuore batte nuovamente per qualcuno? Sì per me stessa e per i miei figli! Un amore che durerà per tutta la vita! Quindi non serve altro!", ha aggiunto.