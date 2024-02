Zaniolo pazzo per "Un professore" di Gassmann: cosa ha pubblicato sui social

Nicolò Zaniolo continua a vivere un buon momento in Inghilterra. Con il suo Aston Villa, l'ex Roma ha collezionato finora 23 presenze impreziosite con 2 reti . L'azzurro è tornato anche a postare con frequenza sui social, dove recentemente ha condiviso una foto con il figlio e un post dedicato a Mourinho .

Zaniolo, la storia social per "Un Professore"

Stavolta Zaniolo ha dedicato una storia su Instagram a "Un Professore", serie tv che segue le vicende di Dante Balestra, interpretato da Alessandro Gassmann, un professore di filosofia affascinante e fuori dagli schemi in un liceo romano. Nello specifico l'ex Roma ha pubblicato una cover della sigla, la canzone Spazio Tempo di Francesco Gabbani, cantata da tutti i protagonisti. In allegato due emoticon, a mostrare il suo apprezzamento per la celebre serie.