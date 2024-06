Morata, lo sfogo: "Per la mia vita è meglio se non gioco più in Spagna”

Alla vigilia del debutto della Spagna ad Euro 2024, Alvaro Morata ha rilasciato un'intervista a El Larguero de la Cadena Ser dove ha parlato apertamente delle sue sensazioni per la prossima stagione calcistica, anticipando che molto probabilmente non giocherà più nell'Atlético Madrid: "Penso che per me la situazione più semplice sia non giocare in Spagna, per la mia vita. Lo percepisco quando esco nel nostro paese. La cosa più semplice è andare a giocare fuori. Molte volte i miei figli di cinque anni non capiscono perché ci siano persone che hanno così tanta rabbia contro il padre. È più facile andare a giocare fuori".