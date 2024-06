Zaccagni, Chiara Nasti dice no alla richiesta del marito: poi il gesto d'amore

Chiara Nasti è tornata a confidarsi con i follower circa il suo rapporto con Mattia Zaccagni. Mentre il giocatore è impegnato con gli Europei di calcio, l'influencer napoletana è alle prese con la sua seconda gravidanza. Dopo Thiago a luglio arriverà la piccola Dea. "Un terzo figlio? Ma per mio marito forse sì, per me anche no. Sono a posto col maschietto e la femminuccia, anche perché Thiago è tremendissimo, super attivo ed è tutto per me", ha ammesso sui social Chiara per poi aggiungere: "Non mi molla un secondo quindi è davvero impegnativo. Inizialmente era buonissimo, poi non so cos'è andato storto (ride, ndr). Ma in fondo è mio figlio, tranquillo non poteva essere: io da piccola ero Attila".