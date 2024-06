Chiara Nasti e Zaccagni: scelto il nome della figlia (ma c'è un problema)

Si allarga la famiglia di Mattia Zaccagni. A luglio nascerà la secondogenita del giocatore della Lazio e della Nazionale italiana dopo Thiago. Chiara Nasti ha annunciato sui social network che ha finalmente scelto il nome della piccola in arrivo. "Si chiamerà Dea Zaccagni", ha fatto sapere l'influencer, svelando però di avere un problema: "Ora devo solo trovare qualcuno che mi faccia cose personalizzate all'ultimo minuto perché non sapendo il nome fino a ieri non ho nulla con il suo nome e tra un mese nascerà". Qualche mese fa Chiara aveva ammesso di essere indecisa con il marito tra i nomi Dea e Sole ma la coppia aveva valutato di chiamare la bambina anche Jennifer o Kimberly.