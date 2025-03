Alice Campello racconta la vita a Istanbul con Morata: "Sono rimasta sorpresa di una cosa"

La più grande crisi della loro storia d'amore, che ha portato a una breve rottura, è messa ampiamente alle spalle : Alvaro Morata e Alice Campello stanno vivendo la loro nuova vita a Istanbul nel miglior modo possibile, insieme. L'attaccante spagnolo nella sessione invernale di calciomercato ha lasciato il Milan e ha firmato con il Galatasaray , portando con sè la moglie e i loro quattro figli. Lo scorso 5 marzo, l'imprenditrice e influencer italiana ha compiuto trent'anni e ha passato "una giornata indimenticabile" insieme a Morata, con un giro in limousine, una cena romantica e un anello prezioso. Alice Campello ha raccontato la loro nuova vita in Turchia.

Campello: "Sono molto felice a Istanbul"

Queste le sue parole a Fanatik: "Sono in una fase molto bella. Sto lentamente realizzando tutto ciò che voglio nella mia vita. Penso che ogni fase abbia qualcosa di bello e speciale. Ho 30 anni e quando mi guardo indietro vedo che ho quattro figli. Mi sono sposata molto giovane e ho cambiato spesso Paese. Ho passato tante cose in 30 anni. Istanbul? Sono molto felice. Mi sento a casa. Voglio vivere qui per tutta la vita, mi piace molto. Mi piace il modo in cui mi trattate. La cosa importante è che siamo insieme. Siamo a Istanbul in questo momento e tutto sta andando molto bene. Sono rimasta sorpresa da quanto siano amichevoli le persone in Turchia".