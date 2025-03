Morata, il regalo di compleanno per i 30 anni di Alice Campello: quanto vale l’anello di diamanti

Dopo aver attraversato la crisi più grande della loro storia d'amore, che ha portato ad una breve rottura, ora Alvaro Morata e Alice Campello stanno vivendo un momento fantastico. Il 5 marzo l'influencer e imprenditrice italiana ha compiuto 30 anni e ha festeggiato circondata dall'amore del marito e dei quattro figli Alessandro, Leonardo, Edoardo e Bella. A Istanbul, la città dove la coppia si è trasferita dopo che il calciatore è stato ingaggiato dal Galatasaray. Alice ha pubblicato un carosello di immagini in cui ha dichiarato che è stata "una giornata indimenticabile" e ha ringraziato tutti per gli auguri ricevuti. Nelle varie immagini ha rivelato come ha trascorso questo compleanno importante: prima un giro in limousine, al cui interno ha trovato un enorme mazzo di rose rosse, poi una cena romantica e intima con Morata. Durante la serata il calciatore ha sorpreso la moglie con un anello prezioso, un diamante giallo . Un simbolo di amore e impegno che ha lasciato la festeggiata senza parole. Una volta tornati a casa, Alice ha letto le dolci lettere dei suoi figli e ammirato un disegno di loro sei con la parola “famiglia”.

Il prezioso anello che Alvaro Morata ha regalato ad Alice Campello

Alice Campello ha mostrato sui social il prezioso pegno d'amore di Alvaro Morata: un diamante giallo, una delle pietre più esclusive che ci siano sul mercato. Un fancy yellow da sempre molto apprezzato per la sua magnificenza ed esclusività. Un solitario come simbolo di amore e impegno che ha lasciato ovviamente Alice senza parole. Questo solitario è un modello particolarmente raffinato ed elegante: gioielli simili a quello della Campello si trovano sul web e vengono venduti a circa 30mila euro dalle Maison di fine jewelry. Un regalo davvero da sogno. E secondo molti la coppia starebbe pensando di sposarsi per la seconda volta dopo la romantica cerimonia del 2017 a Venezia. Un modo per rinnovare quelle promesse d'amore dopo i mesi complicati e difficili che hanno vissuto e che, per fortuna, sono riusciti a superare.