Donnarumma si sposa, l'annuncio sui social: "Contratto a lungo termine firmato"

Gianluigi Donnarumma ed Alessia Elefante si sono sposati . Ad annunciarlo il portiere della Nazionale , con un post condiviso con sua moglie sui social. "Contratto a lungo termine firmato" , ha scritto il portiere a corredo di due foto con la sua consorte scegliendo la via dell'ironia per esternare tutta la sua felicità per un passo importante.

Donnarumma, quando aveva fatto e dove la proposta di matrimonio ad Alessia Elefante

Insieme dal 2016, Gigio e Alessia hanno così coronato il loro sogno d'amore. Il 20 ottobre 2024 era stata Alessia Elefante a svelare di aver ricevuto la proposta di matrimonio ricevuta dall'allora portiere del Psg. Il numero uno dell’Italia, per l'occasione, aveva organizzato una sorpresa portandola in uno dei posti più esclusivi di Parigi. Donnarumma aveva bendato la propria compagna senza darle alcun riferimento. Condotta all’interno di una stanza, con una meravigliosa vetrata panoramica che offre una vista mozzafiato sulla Tour Eiffel, si era poi inginocchiato porgendole un meraviglioso anello di fidanzamento. Dopo il fatidico "sì" i due avevano suggellato il momento con un bacio romantico.

Donnarumma all'assalto della Premier League dopo il matrimonio

Alessia Elefante ha, ovviamente, accompagnato Donnarumma nella sua nuova avventura: dopo la vittoria della Champions League con il Psg, il trasferimento a Manchester per indossare la maglia del City.

L'amarezza per la mancata qualificazione al Mondiale è stata cancellata dal successo con cui Donnarumma ha riaperto la Premier League battendo l'Arsenal 2-1 all'Etihad Stadium. Il rush finale di Donnarumma sarà da sposato. Con la sua Alessia sempre al suo fianco, come sempre e ancor di più.