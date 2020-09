Immobile: "Somiglio a Paolo Rossi"

"Il gol di Grosso è quello che ricordo con più piacere, ma quello di Tardelli mi emoziona più di tutti, anche se non c’ero, ma quell’esultanza ti porta ad emozionarti facilmente. Sono questi due quelli che più mi emozionano". Inizia così l'intervista di Ciro Immobile pubblicata sui social della Nazionale. L'attaccante della Lazio si candida per partire dal 1' contro l'Olanda in Nations League dopo essere subentrato contro la Bosnia. "Un attaccante dell'Italia che mi ha ispirato? Quando c’erano Toni, Gilardino, Del Piero, Totti, Inzaghi guardavo loro, è la Nazionale che ricordo con più felicità perché ha vinto il Mondiale. Poi però tutti mi hanno detto che somiglio a Paolo Rossi e così mi sono visto qualche suo video" ha proseguito Immobile.

La hostess riprende Ronaldo in tribuna: "Metti la mascherina". Il video diventa virale

La Lazio accelera: Fares e Kumbulla

Urlo Sensi, l'Italia riprende Dzeko e la Bosnia

Italia, Immobile: "Legato al gol alla Finlandia"

"Sono legato al mio gol alla Finlandia perché era da tanto che non segnavo con la Nazionale e quella rete mi ha liberato da un peso incredibile. È stato anche un gol importante quindi lo ricordo con più emozione. Il gol invece più importante del nostro cammino credo sia stato quello contro la Bosnia all’andata nella vittoria 2-1 in casa perché era una partita sofferta, l’ultima della stagione e ci ha dato una motivazione in più" ha concluso l'attaccante azzurro.