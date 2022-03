Italia, Mancini: "Futuro? Non è il momento di parlarne"

PALERMO - "La delusione è troppo grande ora per pensare al futuro, bisogna far passare un po' di tempo". Non vuole pensare al domani Roberto Mancini dopo la beffa di Palermo, dove la Macedonia del Nord ha punito al 92' l' Italia campione d'Europa ma troppo sprecona e per la seconda volta consecutiva fuori dai Mondiali .

"Dispiaciuto per la squadra"

"Mi dispiace molto per i giocatori a cui voglio più bene ora che a luglio, sono bravi e grazie a loro questa squadra può avere un futuro", dice ancora il ct azzurro dopo la sconfitta del Barbera: "Come il trionfo di luglio è stata la cosa più bella che mi è capitata a livello professionale questa è la più grande delusione. Nel calcio a volte succedono cose incredibili come stasera. Non dovevamo essere qui ma abbiamo fatto tutto per vincere. Parlare della partita ora è difficile".