Italia, la mamma di Mancini: "Roberto deluso, avrei chiamato Balotelli"

ROMA - All'indomani della cocente delusione per la seconda eliminazione consecutiva dell'Italia dai Mondiali di calcio, la signora Marianna Puolo, madre del ct della Nazionale, Roberto Mancini, rivela lo stato d'animo del figlio e "analizza" la sconfitta con la Macedonia: "Roberto non se lo aspettava e infatti probabilmente è la sua più grande delusione, perché lui ha sempre fatto bene. Poteva andare meglio, ma il calcio è questo, una volta vai bene e una male. Purtroppo errori come quelli di Jorginho sono costati cari, non volgio mettere il dito nella piaga, ma se poi sbagli tre rigori...".