Italia, accoglienza a sorpresa a Fiumicino al rientro dalla Turchia

FIUMICINO - Con una bandiera, cappellino tricolore, trombetta e il coro di "po-po-po" un accessoriatissimo Enrico Lucci ha accolto a notte fonda all'aeroporto di Fiumicino il rientro degli Azzurri per celebrare con loro la vittoria per 3-2 ottenuta nell'amichevole contro la Turchia. Nessuno però è apparso in vena di festeggiare: "Perché sti musi lunghi? Mica state andando al camposanto! Siete stati bravissimi, è stata una vittoria bellissima", chiede l'inviato di Striscia a Daniele De Rossi, Nicolò Zaniolo, Cristiano Biraghi, Francesco Acerbi e Joao Pedro. L'unico che risponde è il ct Roberto Mancini, che nel tentativo di divincolarsi dalla bandiera di Lucci commenta: "A luglio però la bandiera te la sei messa eh…".