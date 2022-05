Mancini verso Italia-Argentina: Jorginho c'è, Belotti al centro dell'attacco

FIRENZE - Donnarumma tra i pali, Chiellini leader al centro della difesa, Jorginho motore del centrocampo e Belotti al centro del tridente offensivo: nel giorno in cui Coverciano ha aperto le porte ai partners e agli sponsor della Nazionale, Roberto Mancini ha provato quella che, salvo clamorosi colpi di scena, sarà la formazione titolare che scenderà in campo mercoledì a Wembley contro l'Argentina di Messi e Lautaro Martinez, nella finale fra campioni d'Europa e detentori della Coppa America. Allenamento svolto a porte aperte e durato circa un'ora e mezza al quale non hanno partecipato Sirigu (lussazione ad un dito), Verratti (recupero a questo punto difficilissimo per mercoledì) e Caprari, mentre hanno lasciato in giornata il ritiro Kean (infortunio muscolare ieri in allenamento) e Zaniolo dopo essere stati sottoposti ad accertamenti.