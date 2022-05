Italia, Insigne non molla: "È presto per l'addio all'azzurro"

LONDRA (INGHILTERRA) - Se la Finalissima contro l'Argentina vincintrice della Copa America sarà l'ultima di capitan Giorgio Chiellini con la maglia dell'Italia lo stesso non sarà per Lorenzo Insigne. "Per me è ancora presto" ha assicurato il 30enne fantasista partenopeo, che dopo l'addio al Napoli si trasferirà in Canada per vestire la maglia del Toronto: "Anche se vado dall'altra parte del mondo - ha detto Insigne nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Wembley - ho dato la mia disponibilità alla maglia della Nazionale. Poi, chi vivrà vedrà".