Chiellini fa il poeta: “Su questa maglia ho pianto e di lei amo tutto"

Giorgio Chiellini saluta l'Italia, in tutti i sensi. È l'ultima con la maglia azzurra addosso stasera a Wembley contro l'Argentina, ma poi lascerà anche la Juve per andare a giocare negli Stati Uniti. Prima di terminare un'avventura così lunga e densa di avvenimenti, belli e brutti, il difensore deve però affrontare le emozioni forti. E prima di farlo in campo, lo fa con le parole.

Chiellini e l'Italia: “Questa maglia l'ho sognata, per lei ho combattuto”

Quante battaglie ha fatto Chiellini al centro del fortino italiano, a difendere la porta dagli avversari. Quante volte ha gioito e quante ha pianto per l'Italia. Oggi verrà premiato prima del calcio d'inizio per la sua lunga militanza: 117 presenze con quelle di questa sera. Staccherà Pirlo e raggiungerà Daniele De Rossi. Un pensiero è quasi d'obbligo: “Questa maglia l’ho sognata. Per questa maglia ho combattuto. Con questa maglia ho vinto. Di questa maglia amo tutto. In questa maglia ho sempre creduto. Da questa maglia ho imparato tanto. Su questa maglia ho pianto. A questa maglia ho dedicato ogni pensiero. Adesso è arrivato il momento di indossarla per l’ultima volta. E come la prima, sarà un’emozione unica. Che non finirà mai”.

Lui sentirà la mancanza dell'Italia, l'Italia sentirà la sua mancanza. Anche se da domani Mancini ha detto che punterà sui giovani, quindi su un'Italia profondamente rinnovata.