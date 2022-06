Italia, Mancini: "L'Argentina ha comandato ed è stata migliore"

LONDRA - Una grandissima Argentina incanta a Wembley, esprimendo un calcio di altissimo livello e dal valore estetico invidiabile, e domina l'Italia nella Finalissima grazie ai gol di Lautaro, Di Maria e Dybala. Un 3-0 netto che lascia l'amaro in bocca al ct azzurro Mancini: "Nel primo tempo abbiamo fatto due errori e abbiamo subito i due gol, la partita era equilibrata. Poi da lì loro hanno comandato e sono stati migliori. Dovevamo fare un gol per riaprirla, ma abbiamo avuto poche occasioni. Nel primo tempo siamo stati in partita, ma nel secondo abbiamo fatto troppo poco per provare a rimontare". Questa la sua analisi alla Rai alla fine della gara.