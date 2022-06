Italia, non c'è tempo per perdere

ROMA- L’ultimo giugno mondiale della Nazionale , ormai otto anni fa, si fermò il giorno della seconda grande festa giunina del Brasile. Passato il 13, Santo Antonio, l’Uruguay ci rimpacchettò giusto per Sao Joao, il 24, rimandandoci a casa, quando, dopo aver battuto l’Inghilterra all’esordio, tutti eravamo convinti di arrivare ben oltre San Pedro, il 29, data di ottavi. Diciamo tutto questo perché dopo Germania-Italia dell’altra sera moltissimi sono tornati a chiedersi a quale santo dovremmo votarci per uscire da questo stato di crisi sistemica che ci vede fuori dal Qatar , dopo aver saltato la Russia . Il 5-2 di Mönchengladbach è stato fragoroso, quasi quanto lo 0-3 con l’Argentina nella Finalissima. Due tonfi che hanno scolorito il grazioso acquerello disegnato dai giovani debuttanti azzurri fra i due eventi nelle prime tre partite di Nations League , dal pari con la Germania a Bologna, salutato giustamente come una vittoria, alla vittoria sulla sorprendente Ungheria di Marco Rossi, al pari in Inghilterra. Tutto di nuovo in discussione dopo il ko tedesco. E Mancini ? Uomo di fede, quando si parla di calcio preferisce credere in se stesso. E dunque da subito ha cercato di mettere ordine ai pensieri, sapendo che a settembre il margine di errore in questa Nations League sarà praticamente azzerato. Contro l’Inghilterra a Milano e a Budapest contro gli ungheresi, primi davanti anche alla Germania dopo aver sculacciato l’Inghilterra, servirà una Nazionale all’altezza. Già, ma quale?

La telefonata con Gravina

Ieri il ct ha twittato: «Abbiamo iniziato un nuovo percorso che prevede cose fatte molto bene e altre meno. Bisogna crescere e lo faremo tutti insieme, da vero gruppo». In mattinata aveva parlato a telefono con Gabriele Gravina delle ragioni dell’ultima defaillance, attribuite dal tecnico al tour de force di 5 partite in due settimane a fine stagione. Entrambi per altro temevano che i risultati avrebbero potuto essere peggiori (e Mancini lo ha pure detto). Il presidente per parte sua non era a Mönchengladbach, né ad Ascoli a salutare il match point dell’Under 21, arrivata all’Europeo. La verità è che la Federazione è in questo momento investita da una serie di criticità politiche che ne stanno assorbendo tutte le energie. Ma la Nazionale, dopo che Gravina è riuscito a gestire senza scossoni il dopo Palermo, ha bisogno di attenzione costante. Il presidente e Mancini hanno condiviso questo percorso di ripartenza: la ricerca di nuovi prospetti, attraverso un lavoro di scouting, che in un primo momento era stato previsto dovesse portare a una sintesi, tra l’Italia campione e quella del nuovo ciclo, solo a marzo prossimo, inizio delle qualificazioni all’Europeo di Germania 2024. Quasi certamente, invece, questo processo sarà accelarato già a settembre. Anche perché la Nations League ha una ricaduta in quel senso: solo le prime due posizioni garantiscono di essere teste di serie ai sorteggi per le euro-qualificazioni. Dunque, è probabile che si vada verso un gruppo ridefinito alla luce di queste settimane di lavoro. Oltre a Gnonto, simbolo di questo raduno, Gatti, Scalvini, in parte Esposito hanno sfruttato al meglio la chance. Che dovrebbe avere Samuele Ricci, tornato a rinforzare l’Under. Sarà poi l’inzio della stagione a indicare quali dei suoi campioni Mancini vorrà riportare subito a Coverciano, da Verratti a Immobile. Quando la Nazionale si radunerà nuovamente, il 18 settembre, la serie A avrà giocato in un mese ben 7 turni, più due nelle coppe.

Difesa a tre

Vedremo anche se il ct proporrà variazioni tattiche che ha in mente e che ha iniziato a usare in queste partite. Sulla svolta “verticale” praticata con buoni risultati prima di Mönchengladbach è stato detto molto in questi giorni, come sulla difficoltà a far segnare un centravanti, chiunque esso sia. La possibilità di schierare la difesa a 3, in un 3-4-3 o nel 3-5-2 sarà valutata in questi mesi. Avessimo ancora San Giorgio (Chiellini)...