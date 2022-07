Italia-Brasile 3-2, Gentile ricorda: “Tutti ci davano per spacciati, invece...”

L'Italia del 1982, quella Mundial per intenderci. Con Paolo Rossi capocannoniere del Mondiale. Una favola per chi non l'ha vissuta, come quel pomeriggio che l'Italia tre volte fece gol al Brasile, rimontata solo due volte, con paratona di Dino Zoff sulla linea di porta a dire di no al 3-3 che avrebbe qualificato i sudamericani. Invece, ad andare avanti, fu la 'piccola' squadra di Bearzot contro colossi come l'Argentina e, appunto, le Selecao. A ricordare quella giornata caldissima in Spagna è uno dei protagonisti, Claudio Gentile, che dopo Maradona mise la museruola anche a Zico, ai microfoni di Radio Marte.

Gentile: “Argentina e Brasile ci tenevano più di noi in Spagna” Il terzino all'epoca della Juve dice: “Quando eliminammo il Brasile al Mondiale? Era una delle candidate per la vittoria finale. C’era anche l’Argentina di Maradona tra le favorite. Vanno riconosciuti i meriti nostri perché siamo stati bravi a controllare dei giocatori di livello mondiale. Loro ci tenevano molto più di noi di arrivare a vincere quel Mondiale. Noi siamo arrivati senza alcuna possibilità, per loro eravamo fuori già al primo turno. Poi siamo passati facendo tre pareggi. Stando con Brasile e Argentina ci diedero per spacciati, però il campo ha dato altri verdetti”.