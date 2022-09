Di Marco: "Felice e onorato per il mio primo, storico gol con l'Italia"

Dimarco: "Felice per il mio primo, storico gol con l'Italia"

In Nazionale, l'ex Verona ha ritrovato il suo ruolo naturale: esterno lungo l'out di sinistra e non nel terzetto di retroguardia come gli è spesso capitato all'Inter. Dimarco ha proseguito: "Siamo soddisfatti di essere arrivati alle finali. Ho percorso tanta strada dagli inizi della mia carriera alla Nazionale. Ho sempre dato il massimo nel mio lavoro. Sono anche molto contento e onorato di aver siglato un gol significativo, come il numero 1500 nella dell'Italia".