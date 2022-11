Simone Pafundi in Nazionale: chi è l'attaccante di 16 anni convocato da Mancini

Tante sorprese nella lista dei convocati di Roberto Mancini per le partite contro Albania e Austria in programma il 16 e il 20 novembre. Oltre al ritorno di Zaniolo, ha fatto scalpore la prima chiamata di Simone Pafundi, 16enne trequartista dell'Udinese. Il tecnico della Nazionale non è nuovo a convocare giocatori molto giovani, con il gioiello bianconero che avrà una grandissima chance per mettersi in mostra.