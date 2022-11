Zaniolo, cambia tutto: Mancini lo convoca in Nazionale

Dopo una giornata di contatti molto intensi, il ct Roberto Mancini ha deciso di convocare Nicolò Zaniolo per le partite contro Albania e Austria in programma il 16 e il 20 novembre. Mancini ha parlato con il giocatore dopo che, negli ultimi giorni, è successo praticamente di tutto: ieri Zaniolo sembrava non essere pronto, come confermato allo staff azzurro dalla stessa Roma, per via di un colpo subito a Verona che lo condiziona da giorni. Nicolò avrebbe giocato solo contro il Torino, stringendo i denti. Oggi il colpo di scena: Zaniolo ha fatto un post in cui si è messo a disposizione dell'azzurro, pur confermando i fastidi fisici, e in serata, dopo contatti e telefonate, Mancini lo ha convocato.