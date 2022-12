Nations League, il 25 gennaio i sorteggi della fase finale

Archiviata la dolorosa parentesi della mancata partecipazione a Qatar 2022, l'Italia di Mancini guarda avanti e alla partecipazione più prossima, la fase finale della Nations League, che vedrà gli Azzurri impegnati tra il 14 e il 18 giugno 2023. Attesa dunque per il 25 gennaio, data designata per il sorteggio di Nyon, che determinerà gli accoppiamenti delle semifinali: in lizza oltre all'Italia, i padroni di casa dell'Olanda, la Croazia, che si è confermata tra le prime quattro del Mondiale, e la Spagna del nuovo corso De La Fuente, subentrato a Luis Enrique.