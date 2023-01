Come sta Mancini dopo la morte di Vialli: il dolore e il silenzio del ct

La scomparsa di Sinisa Mihajlovic poche settimane fa e ora la morte dell'amico e compagno Gianluca Vialli. È un momento di profondo dolore per Roberto Mancini, che ha perso il suo compagno di squadra alla Sampdoria con cui ha realizzato il miracolo agli Europei, con il ct della Nazionale che aveva scelto proprio l'amico come capo delegazione. Mancini è attualmente in silenzio e non ha ancora rilasciato nessun messaggio sui social per la scomparsa di Vialli.