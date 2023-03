Italia, primo allenamento con l'Inghilterra nel mirino: Retegui osservato speciale

FIRENZE - Primo allenamento a Coverciano per l 'Italia di Roberto Mancini in vista delle due sfide di qualificazione a Euro 2024 contro l' Inghilterra (giovedì a Napoli) e Malta (domenica in trasferta), con il gruppo rimasto in campo per poco più di un'ora. Dei 30 azzurri convocati mancavano solo Chiesa , rimasto a Torino per accertamenti dopo il problema al ginocchio accusato ieri contro l'Inter ( "Non credo verrà" ha dichiarato il ct ) e Bonucci , che ha svolto lavoro in palestra. Ha lasciato il raduno Dimarco , per infortunio , dopo gli esami effettuati Firenze: al suo posto è stato chiamato Emerson Palmieri . Già aggregato al gruppo poi il portiere Carnesecchi che ha lasciato il ritiro dell'Under 21 a Roma per sostituire Provedel bloccato dalla febbre .

Retegui osservato speciale

Nel corso della sessione di lavoro, il ct ha svolto esercitazioni tecnico-tattiche con il modulo 4-3-3 alternato al 3-5-2, accoppiando alcuni giocatori per ruolo: in difesa Di Lorenzo-Darmian a destra, Acerbi e Romagnoli centrali, Spinazzola a sinistra, in mediana Barella, Cristante, Verratti-Tonali, in attacco Berardi-Grifo, Retegui e Pellegrini. Poi spazio a Toloi, Scalvini, Buongiorno, Frattesi, Jorginho, Pessina, Politano, Gnonto-Scamacca e Pafundi. Osservato speciale uno dei volti nuovi di questa Italia, l'attaccante italo-argentino Mateo Retegui, sei gol in otto partite con il Tigre, che si è allenato sotto lo sguardo del padre Carlos: "Per mio figlio e anche per me è un onore questa convocazione della nazionale italiana. Lui è stato nelle giovanili dell'Argentina ma quando è arrivata la chiamata di Mancini ha detto subito di sì". Retegui si è messo a studiare l'italiano in attesa del debutto in azzurro, magari proprio giovedì nello stadio intitolato a Diego Armando Maradona. Nella parte finale dell'allenamento, su uno dei campi decentrati all'interno di Coverciano, alcuni azzurri hanno disputato una partitella su campo ridotto sei contro sei con Scamacca in evidenza ed autore di una doppietta. Domani unica seduta di allenamento.