Italia, diretta Mancini: segui la conferenza stampa e le parole LIVE

COVERCIANO - Prima la sfida con l'Inghilterra a Napoli, poi l'impegno a Malta. Dopo la mancata partecipazione ai Mondiali in Qatar , la Nazionale di Roberto Mancini è pronta a rimettersi in gioco con le prime gare di qualificazione agli europei del 2024. Il tecnico azzurro risponde alle domande dei cronisti a pochi giorni dal match di Napoli contro gli inglesi.

13:54

Mancini: "Italia-Inghilterra una classica"

"Italia-Inghilterra sembra ormai una classica come Italia-Germania anni indietro. Loro sono una squadra piena di talento e tecnica, sarà una partita dura come tutte le altre. Le squadre si equivalgono, loro hanno più scelta di noi per tanti motivi ma vogliamo fare una bella partita a Napoli ed iniziare bene la qualificazione agli Europei".

13:48

Casi Zaniolo e Kean

"Di italiani che segnano non ce ne sono molti. Zaniolo non è stato chiamato perché ha ripreso da poco e non è ancora al massimo della condizione, non ha ancora giocato partite intere. Lui se fa bene al Galatasaray verrà chiamato e anche Kean speriamo possa migliorare. Però è anche vero che il tempo passa, quindi la speranza è che possano capire che hanno grandi qualità e che alla Nazionale servono".

13:45

Mancini su Casale e Zaccagni

"La non convocazione di Zaccagni e Casale? Casale è un giocatore che seguiamo come seguiamo i pochi italiani che ci sono. Zaccagni è venuto con noi quando giocava ancora nel Verona e sta facendo un ottimo campionato e non c'è nessuna motivazione particolare, la Nazionale è aperta a tutti e se continua così ci sarà altre volte".

13:30

13:20

Il programma

Gli Azzurri si alleneranno al Centro Tecnico Federale fino a mercoledì mattina (22 marzo) prima di partire per Napoli, dove giovedì allo Stadio ‘Diego Armando Maradona’ affronteranno l’Inghilterra nel primo incontro delle qualificazioni a EURO 2024. Domenica 26 marzo invece la Nazionale sarà di scena a Malta per la seconda sfida di qualificazione.

13:08

Rischio forfait per Chiesa e Dimarco

Dopo il forfait di Provedel della Lazio, si va verso l'indisponibilità anche di Chiesa e Dimarco, usciti anzitempo per problemi fisici durante Inter-Juve. Da capire chi potrebbero essere i sostituti: si aspetta la conferenza di Mancini per saperne di più.

13:00

Roberto Mancini in conferenza stampa

Tutto pronto per la conferenza stampa di Roberto Mancini, tecnico della Nazionale che tra poco parlerà a Coverciano in vista delle prime sfide di qualificazione ai prossimi Europei del 2024.

12:50

Mancini rinuncia a Provedel

Il portiere della Lazio Ivan Provedel è costretto a rinunciare alla convocazione in Nazionale a causa di un forte stato febbrile, che lo aveva colpito alla vigilia del derby. Mancini convocherà un nuovo portiere. Si scalda Silvestri. LEGGI TUTTO

