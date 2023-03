Italia-Inghilterra, le pagelle degli azzurri: Spinazzola c’è, Verratti leader

Acerbi 6

Il primo che si smarrisce, lanciandosi in iniziative di competenza altrui. Si aprono voragini per quel desiderio di tentare di incidere e risolverla in qualche modo, fosse anche di forza. E invece è una prova di debolezza. Rientra in linea con la Nazionale nel secondo tempo, quello in cui c’è (pure) carattere.

Spinazzola 6,5

La gamba lo sorregge e per un po’ s’allunga: pare indiavolato, costringe Saka a stargli dietro e Walker a non osare. Ma non è un attimo, ha solo bisogno di rifiatare, e alla distanza continua a far male, a mettere in crisi la catena altrui.

Barella 4,5

Rimane nella scia di un’intenzione, ch’è la sua e non sta nel copione. Ha scatti e progressioni che gli vengono suggeriti dal sistema nervoso, mentre per sfidare quella Inghilterra sarebbe indispensabile la lucidità.

Cristante (17’ st) 6

Dà ordine, mica solo la sua presenza, e contribuisce a sistemare una zona del campo un pochino distratta e priva di dinamismo.

Jorginho 4,5

Sarà colpa di Bellingham (che gli sta addosso) o dell’emozione per la sua prima volta in quello stadio che fu suo per quattro anni: ma trema, sbaglia, s’inabissa.

Tonali (24’ st) 6

Freschezza ne ha (ovviamente) e pure qualità. Non a caso, l’Italia sembra, anzi è, assai diversa. Mancini gli chiede varie cose, l’asseconda con il dinamismo e pure con la necessaria personalità.

Il gesto dell'arbitro che beffa Mancini sul rigore contro l'Italia

Verratti 6,5

Almeno palleggia, sta dentro una partita che agli altri è sfuggita troppo in fretta. Cerca di arrivare a Retegui, di tagliare il campo e scuotere Berardi o alimentare Spinazzola, che va in sovrapposizione. E nella ripresa, si veste da leader, rincorrendo chiunque, ragionando, ricordando che i piedi sono di zucchero filato.

Scamacca (49’ st) sv

Per aggiungere una figura nell’area.

Berardi 5

Il fantasma di destra attende che l’Italia vada da lui. Il sacrificio, nelle coperture, è apprezzabile ma irrilevante; e là davanti, mai l’uno contro uno, che Shaw gli nega.

Politano (17’ st) 6

Parte a razzo, entrando di prepotenza in una sfida che sembra finita e che invece la Nazionale tenta di riaprire. Forse qualcosa Shaw paga, con quelle accelerazioni che lo mandano in confusione e poi negli spogliatoi in anticipo.

Retegui 6,5

Quando sembra più el Tanque Denis che Batistuta (con rispetto, sia chiaro), si toglie di dosso ogni inibizione, va nello spazio, lo conquista e sistema la rasoiata che sa di gioia. Segnare aiuta a vivere meglio e pare persino più leggero, dopo.

Lo. Pellegrini 6

Lui è invece l’ombra di sinistra, per 45’. In teoria, dovrebbe fungere da equilibratore; in pratica, si scorge per una giocata una. Ma il no look dell’1-2 è geniale, quello sì che è Pellegrini.

Gnonto (24’ st) 6,5

La scossa che serviva, su quella fascia, la mancina, per accorciare il campo e per infilarci l’imprevedibilità che puntualmente arriva.