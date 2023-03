Malta-Italia, dove vederla in tv e streaming

TA'QALI - Allo stadio Maradona di Napoli va in scena Malta-Italia , gara valida per le qualificazioni a Euro 2024 del Gruppo C . Fischio d'inizio alle ore 20.45.

Partita: Malta-Italia

Orario partita: ore 20.45

Canale Tv: Rai Uno

Pay TV Streaming: RaiPlay

Malta-Italia orari e canali

Malta-Italia, match valido per le qualificazioni a Euro 2024 del Gruppo C, è in programma al Ta'Qali National Stadium e sarà trasmesso in diretta dalla Rai.

Dove vedere Malta-Italia in diretta TV

Malta-Italia dove vederla in streaming

Per vedere Malta-Italia in diretta streaming sarà necessario utilizzare RaiPlay scaricando l'app su smart tv compatibili, smartphone o tablet, oppure collegarsi al sito di RaiPlay tramite pc o notebook e cliccare sulla finestra della partita. Qui le probablli formazioni.

Malta-Italia in Diretta: la cronaca

Sconfitte all'esordio per entrambe le nazionali: Malta ha perso il confronto con la Macedonia del Nord, lItalia è caduta in casa contro l'Inghilterra.

Malta-Italia segui la diretta sul nostro sito