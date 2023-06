Italia, i convocati di Mancini per la Nations League

Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati in vista dell'impegno di Nations League degli azzurri contro la Spagna, in programma giovedì 15 giugno alle 20.45. Rispetto ai 26 pre-convocati, oltre alle esclusioni di Berardi e Pessina causa problemi fisici, out anche Locatelli, Buongiorno, Zaccagni, Baschirotto, Gatti e Florenzi.