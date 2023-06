Simone Pafundi: “Ho imparato guardando i video di Maradona”

« Un assist è come un gol». Solamente chi considera il calcio come un’opera d’arte riesce a paragonare la felicità di un passaggio vincente all’inebriante gioia di un gol da cineteca. Certe reti però valgono di più, e Simone Pafundi lo sa. La punizione magica sotto l’incrocio che ha steso la Corea del Sud a un soffio dal 90’, ad esempio, ha portato l’Italia Under 20 a un passo dal sogno Mondiale. «Quella è la mia mattonella, non potevo sbagliare» dice il trequartista dell’Udinese , pregustando già un’altra perla nella finale di domani notte. Mondiale in Argentina, gol su punizione di sinistro nello stadio di La Plata intitolato a Maradona.

Proseguiamo coi simboli?

«Nell’aria c’è qualcosa di speciale, lo sento. Mio padre è napoletano e mi ha sempre detto “guardati qualche video di Diego, è il migliore mai esistito”. L’ho fatto, con la speranza di imparare qualcosa».

Lei è d’accordo con suo papà?

«Certo, ma io sono della generazione Messi, per me Leo è un idolo assoluto».

È vero che i compagni in allenamento la chiamano Messi?

«Mi prendono in giro. Non è facile gestire certe pressioni. So che ci sono delle aspettative, ma ho 17 anni e a volte si esagera quando si parla di me. Devo ancora dimostrare tutto con l’Udinese».

Che emozioni state provando?

«Abbiamo festeggiato, brindato e cantato “Notti magiche”, una canzone che ormai è diventata pure nostra. Speriamo porti bene come all’Europeo dei grandi».

Quello di Mancini, il Ct che ha detto «prima convoco Pafundi e poi tutti gli altri».

«Un onore. Per me lui è come un padre, mi fa i complimenti e mi rimprovera quando serve».

Si sente uno da Nazionale?

«Sì ed è bello: il gruppo mi ha accolto benissimo e dai grandi imparo tante cose. Sarebbe bello giocare il Mondiale dei grandi del 2026».

Siamo già alla vigilia di Italia-Uruguay. Sensazioni?

«Affrontiamo una squadra fortissima, completa in ogni reparto. Loro vorranno fare la lotta, noi ci faremo trovare pronti».

Per lei è una sorpresa l’Italia in finale?

«No, ci abbiamo sempre creduto anche quando gli altri ci consideravano mediocri»

Fin dall’inizio?

«Sì. Il gioco di mister Nunziata è spettacolare e l’intesa con Baldanzi è speciale. Dopo aver battuto Brasile e Inghilterra ci siamo resi conto della nostra forza».

Cosa riporterà nella valigia dall’Argentina?

«La sensazione di aver fatto parte di una grande storia, comunque andrà a finire. E poi la coppa, voglio riportare in Italia la coppa del mondo».