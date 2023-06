Italia, la carica di Mancini e Bonucci: "Vogliamo la finale"

È tutto pronto in vista della sfida di domani tra Italia e Spagna , semifinale delle Final Four di Nations League . Mentre il ct Roberto Mancini lavora ancora sulla possibile formazione titolare , ha risposto ad alcune domande ai microfoni di Sky Sport: "È la seconda volta che arriviamo alla fase finale di Nations League e questo è bello, soprattutto perché fatto in un gruppo difficile e con dei ragazzi giovani".

Mancini: "Vialli? È come se fosse con noi"

Sulla rivoluzione in corso nella sua Italia: "Noi stiamo già rinnovando, abbiamo giocato le qualificazioni con giocatori nuovi e giocatori giovani, stiamo cambiando e arriveremo agli Europei avendo cambiato qualcosa. Giocatori dell'Inter? Stanno abbastanza bene, fisicamente di sicuro ma anche psicologicamente hanno recuperato". Poi sulle tre sconfitte nelle finali europee della stagione: "Siamo stati sfortunati con tutte e tre le squadre, nessuna meritava di perdere". Infine sulla prima competizione senza Vialli: "Ci penso sempre, è come se fosse sempre qua con noi. Con la Spagna sono sempre partite abbastanza difficili, hanno giocatori con grandi qualità e ne hanno tanti, cambiano tanto ma mantengono la stessa qualità nel gioco".

Bonucci: "Stiamo bene, l'obiettivo è vincere"

Ha parlato ai microfoni di Sky Sport anche Leonardo Bonucci: "L'obiettivo è vincere per arrivare in finale. Giochiamo contro una grande squadra come la Spagna, ma mettendo in campo quanto visto all'Europeo possiamo portare a casa un trofeo giovane ma pur sempre importante. Gruppo? Stiamo bene, ci siamo visti in Sardegna ed è stato bello fra lavoro e divertimento. Poi a Coverciano sono arrivati i ragazzi dell'Inter, dispiaciuti ma pronti a ripartire". Poi sul mercato della Juve, in particolare sugli azzurri Zaniolo e Frattesi: "Questo lo dovete chiedere a chi fa il mercato alla Juve. Sono due grandi prospetti per l'Italia che verrà, gli auguro di fare prima possibile esperienza in questo tipo di partite. Hanno tutte le qualità per arrivare a vestire la maglia di una grande squadra".