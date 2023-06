Mancini, cinque anni con l'Italia: "Speravo di aver già vinto il Mondiale"

ENSCHEDE (OLANDA) - "Sarebbe molto importante vincere la Nations League. Qualcuno gli dà meno importanza, o gliela dà solo se si perde. Ma prima pensiamo di andare in finale e poi ne parliamo...". Così il ct dell' Italia , Roberto Mancini , in un'intervista con le piattaforme web e social della Figc , presenta la difficile semifinale di Nations League degli azzurri contro la Spagna :

Mancini punta sui giovani: "Avranno un grande futuro in Nazionale"

Il tecnico, in carica sulla panchina dell'Italia dal 14 maggio 2018, sottolinea l'enorme soddisfazione per aver raggiunto "la fase finale con ragazzi molto giovani che avranno un grande futuro in Nazionale", dichiara Mancini che poi aggiunge: "Cinque anni da ct sono tanti, difficile che un ct o un premier durino tanto. Ci sono stati momenti bellissimi e altri molto duri, bisogna saper accettarlo e guardare avanti".

Mancini: "Mondiale? Dovremo aspettare ancora tre anni"

Il pensiero del ct azzurro verte però, ancora una volta, sul grande sogno, ovvero la Coppa del Mondo: "Avrei sperato di arrivare a questo anniversario avendo già vinto il Mondiale e invece non ci siamo neanche qualificati, vorrà dire che dovremo aspettare ancora 3 anni". Mancini elogia Nunziata per "quello che ha fatto con l'Under 20, nessuno se l'aspettava in quella situazione".