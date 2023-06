Italia, Acerbi: "Troppi errori, abbiamo fatto fatica"

ENSCHEDE (Olanda) - "Abbiamo sbagliato tanti appoggi, tanti passaggi facili. Abbiamo dato forza ad una Spagna già che è già forte e abbiamo fatto meno di quel che dovevamo fare". A dichiararlo, ai microfoni della Rai, è stato Francesco Acerbi dopo la sconfitta in Nations League contro la Spagna. Per il difensore azzurro, la Spagna "ha giocatori di qualità, prima o poi il gol lo fanno. Loro sono stati la squada con più qualità negli anni. Per tirare fuori qualcosa in più dobbiamo ancora metterci un po' insieme. Quando attaccavamo nel primo tempo abbiamo occupato l'area, mentre nella ripresa abbiamo smesso, anche se con Frattesi abbiamo avuto un'occasione".